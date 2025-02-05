Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Samet Özkul yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer.

İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi.

Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi, İsmail, Mert Hakan, Kostic, İrfan Can, Talisca, Cenk

Erzurumspor: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba