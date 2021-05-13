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Fenerbahçe evinde 23 puan kaybetti
İlk kez evinde 7 yenilgi alan Fenerbahçe, sahasındaki son maçta Sivas’a kaybedip taraftara hüsran yaşattı.
- Haber Merkezi
- 13.05.2021 - 12:29
- Güncelleme : 13.05.2021 - 12:30
Sarı-Lacivertliler, tarihinde kazandığı şampiyonlukların hemen hepsinde Kadıköy’deki müthiş sonuçlarla zafere uzandı.
Şükrü Saracoğlu Stadı, Fenerbahçe için tam anlamıyla bir kaleydi. Rakipler Kadıköy’de bırakın galibiyeti, beraberlik aldığında bile büyük sevinç yaşardı.
TABLO TERSİNE DÖNDÜ
Ezeli rakipler, Saracoğlu’nda galibiyeti unutmuştu. Ancak bu sezon tablo tamamen tersine döndü. Tarihe geçecek sonuçlar alındı, seriler yakalandı.
KADIKÖY’DE 23 PUAN KAYIP
Bu sezon Fenerbahçe, Süper Lig’de Kadıköy’de oynadığı maçlarda 23 puan kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.