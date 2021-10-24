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    Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu

    Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 21:18
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    Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile Bülent Korkmaz'ın takımı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

    EFKAN BUCAK SKORU BELİRLEDİ

    Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor, 2-1 kazandı.

    Karşılaşmada 75. dakika boyunca şut çekemeyen Alanyaspor ilk şutta golü buldu. Emre Akbaba, 75. dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandıran isim oldu. 80'de Serdar Dursun skoru eşitledi. 93'te Efkan Bucak maçın skorunu tayin etti: 1-2

    Fenerbahçe evinde Alanyaspor a mağlup oldu #1

    ALANYASPOR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kalırken, ligde üst üste 2 maç kaybetti. Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maç yaparak 20 puana yükseldi.

    Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.

    Fenerbahçe evinde Alanyaspor a mağlup oldu #2

    Fenerbahçe evinde Alanyaspor a mağlup oldu #3

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