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Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a mağlup oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 21:01
- Güncelleme : 24.10.2021 - 21:18
Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile Bülent Korkmaz'ın takımı Alanyaspor kozlarını paylaştı.
EFKAN BUCAK SKORU BELİRLEDİ
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor, 2-1 kazandı.
Karşılaşmada 75. dakika boyunca şut çekemeyen Alanyaspor ilk şutta golü buldu. Emre Akbaba, 75. dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandıran isim oldu. 80'de Serdar Dursun skoru eşitledi. 93'te Efkan Bucak maçın skorunu tayin etti: 1-2
ALANYASPOR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kalırken, ligde üst üste 2 maç kaybetti. Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maç yaparak 20 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.