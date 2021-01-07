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    Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u mağlup etti

    Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u mağlup etti

    Fenerbahçe, Sinan Gümüş ve Pelkas'ın golleriyle Kadıköy'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü ise Babacar penaltıdan attı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 21:15
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

    SİNAN'DAN İLGİNÇ GOL

    12. dakikada ceza saahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ ayağıyla orta açmak isterken jeneriklik bir gole imza attı: 1-0.

    Sarı-lacivertlilerin 2. golünü ise 69. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

    Fenerbahçe'de Enner Valencia, 67. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Marafona'ya takıldı. Ozan Tufan ise iki golde de asist yaparak öne çıkan isim oldu.

    Alanyaspor'un tek golü ise 81. dakikada Khouma Babacar'dan (penaltı) geldi.

    Fenerbahçe evinde Alanyaspor u mağlup etti #1

    F.BAHÇE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

    Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe puanını 32'ye çıkardı ve 2. sıraya yükseldi. Arka arkaya 5. deplasman maçını kaybeden Alanyaspor 30 puanda kaldı.

    Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

    Fenerbahçe evinde Alanyaspor u mağlup etti #2

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