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Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u mağlup etti

Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u mağlup etti

Fenerbahçe, Sinan Gümüş ve Pelkas'ın golleriyle Kadıköy'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü ise Babacar penaltıdan attı.