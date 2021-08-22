Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı pozisyon anlamında oldukça kısır geçti. 27. dakikada meydana gelen pozisyonda Fenerbahçe'nin ağlara giden topu, faul nedeniyle iptal edildi.

İlk yarıda az da olsa pozisyon gerçekleşse de gol sesi çıkmadı ve iki takım da 0-0 beraberlikle soyunma odasına gitti.

FENER SON DAKİKALARDA COŞTU

İkinci yarıya istekli başlayan Fenerbahçe, bulduğu pozisyonlarla gol aradı. Oyuncu değişikliklerinin ardından sarı-lacivertliler pozisyonlar yakalasa da bu pozisyonları gole çeviremedi.

Son dakikalara kadar gol olmazken 89. dakikada sahneye çıkan Zajc, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

90+2'de sahneye çıkan Valencia durumu 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi. Bu skorla sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.