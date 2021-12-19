Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile berabere kaldı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Dev derbiye iki takım da baskılı başladı. 12. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de Mesut Özil topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçridi.

25 dakikada Beiktaş'tan cevap gecikmedive Josef sahneye çıktı durumu 1-1'e getirdi.

30. dakikada Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Berisha, topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe devre arasına 2-1 önde gitti.

DERBİDE BERABERLİK VAR

İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 59. dakikada yeniden sahneye çıkan Josef de Souza, topu ağlara gönderdi ve takımına yeniden beraberliği getirdi.

İki takım da gol için pozisyonlar üretse de gole çeviremedi. Maçta başk gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşerken, Beşiktaş ise 17 puan gerisinde kaldı.