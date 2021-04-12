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    Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 3 golle mağlup etti

    Fenerbahçe evinde Gaziantep'i 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'de Fenerbahçe, kendi evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçı 3-1 kazanarak 3 puanı kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 21:03
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    Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Fenerbahçe açısından şampiyonluk mücadelesinde önemli bir viraj, Gaziantep için ise Avrupa kupalarına gitme adına kazanılması gereken bir mücadeleydi.

    İLK YARI BERABERE BİTTİ

    Maçın ilk yarısı 0-0 berabere biterken, İkinci yarı iki takımda daha çok pozisyona girdi.

    Maçın 56. dakikasında Mert Hakan'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, 67. dakika'da Maxim'in serbest vuruşunda kalesinde golü gördü.

    MAÇIN SKORUNU SİNAN GÜMÜŞ BELİRLEDİ

    Yediği gole çok hızlı reaksiyon veren Fenerbahçe, 71. dakikada Valencia ile durumu 2-1'e getirdi.

    95. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı golle Fenerbahçe 3-1 kazandı.

    Bu skorla sarı-lacivertli ekip puanını 66 yaparak zirve takibini sürdürürken, Gaziantep FK 50 puanda kaldı.

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