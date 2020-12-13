Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
151.301
4.20%
EXEN Coin
10.70
0.00%
14ºC
İstanbul
Sağanak yağış 14 C
    Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3. maçını da kaybetti

    Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3. maçını da kaybetti

    Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 3-0'lık Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından tarihi detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 kez yenilgiye uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 12:41
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 13:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez Kadıköy'de üst üste 3 lig maçını kaybetti. Fenerbahçe aynı zamanda 12 haftalık periyotlarda son 30 yılın en düşük puanını elde etti.

    KULÜP TARİHİNDE BİR İLK DAHA

    Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor yenilgisiyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez ligde bir sezonda iç sahada üst üste 3 maç kaybetti.

    Sarı-lacivertli takım, kulüp tarihine geçen bu süreçte Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a yenildi. 2-0'lık Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan iç saha kabusunda, Beşiktaş derbisini 4-3 kaybeden Fenerbahçe, son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

    Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3. maçını da kaybetti #1

    FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DEKİ EN FARKLI MAĞLUBİYETLERİ

    Fenerbahçe, Kadıköy'de son 30 yılda 4. kez Süper Lig'de bir takıma 3 farkla kaybetti. Fenerbahçe'nin son 30 yılda ligde iç sahada 3 farklı kaybettiği maçlar:

    2020 - Yeni Malatyaspor 0-3
    2008 - Kayserispor 1-4
    2003 - İstanbulspor 0-3
    1993 - Galatasaray 1-4

    Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3. maçını da kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir