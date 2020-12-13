Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3. maçını da kaybetti

Fenerbahçe evinde ilk kez üst üste 3. maçını da kaybetti

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 3-0'lık Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından tarihi detaylar ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler tarihinde ilk kez evinde üst üste 3 kez yenilgiye uğradı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez Kadıköy'de üst üste 3 lig maçını kaybetti. Fenerbahçe aynı zamanda 12 haftalık periyotlarda son 30 yılın en düşük puanını elde etti.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK DAHA

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor yenilgisiyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez ligde bir sezonda iç sahada üst üste 3 maç kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, kulüp tarihine geçen bu süreçte Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a yenildi. 2-0'lık Konyaspor mağlubiyetiyle başlayan iç saha kabusunda, Beşiktaş derbisini 4-3 kaybeden Fenerbahçe, son olarak Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DEKİ EN FARKLI MAĞLUBİYETLERİ

Fenerbahçe, Kadıköy'de son 30 yılda 4. kez Süper Lig'de bir takıma 3 farkla kaybetti. Fenerbahçe'nin son 30 yılda ligde iç sahada 3 farklı kaybettiği maçlar:

2020 - Yeni Malatyaspor 0-3

2008 - Kayserispor 1-4

2003 - İstanbulspor 0-3

1993 - Galatasaray 1-4