Fenerbahçe evinde Sivasspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yenilgi aldı.

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.





TEK GOL CISSE'DEN GELDİ

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+1. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

9 maçlık namağlup serisi sona eren Fenerbahçe, 79 puanda kaldı ve 3. sıraya indi. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı ve puanını 62 yaparak Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise son hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



