Fenerbahçe'ye müjdeli haber! İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında cuma günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
İDMAN, TAKTİKSEL VE BİREYSEL ÇALIŞMAYLA TAMAMLANDI
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
İRFAN CAN İDMANA KATILDI
Sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat çalışmalara başladı.
Başarılı kalecinin idmanda Jose Mourinho'yla görüştüğü ve Dominik Livakovic'in yokluğunda Eyüpspor maçında kaleyi korumak istediğini Portekizli çalıştırıcıya ilettiği öğrenildi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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