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    Fenerbahçe ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor'a yenildi

    Ali Koç döneminde kaybettiği büyük maçlarla konuşulan Fenerbahçe bu sezon ibreyi terse çevirdi. Rakipleriyle 6 maç oynayan sarı-lacivertliler sadece 1 tanesini kaybetti.
    • 09.05.2022 - 10:59
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    Fenerbahçe ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor'a yenildi

    Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun son derbisini Beşiktaş'a karşı oynadı ve ezeli rakiplerine karşı mağlubiyet yaşamadan 2021-22 sezonunu tamamladı.

    Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 ve Kadıköy'de 2-0'lık skorlarla deviren Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise ilk maçta olduğu gibi yine beraberlikle sahadan ayrıldı.

    Sarı-lacivertli ekip, önceki gün 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş ile Kadıköy'de de 2-2'lik skorla beraber kalmıştı.

    Fenerbahçe ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor a yenildi #1

    Tek yenilgi Trabzonspor'a

    Trabzonspor'a Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler Kadıköy'de ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

    Bu sezon ezeli rakiplerine karşı 6 maçta 9 puan toplayan Fenerbahçe sadece 1 maçta yenilerek derbilerde eski günlerine dönüşün sinyalini yaktı.

    Fenerbahçe ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor a yenildi #2

    Fenerbahçe ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor a yenildi #3


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