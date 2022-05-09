Fenerbahçe ezeli rakiplerinden sadece Trabzonspor'a yenildi

Ali Koç döneminde kaybettiği büyük maçlarla konuşulan Fenerbahçe bu sezon ibreyi terse çevirdi. Rakipleriyle 6 maç oynayan sarı-lacivertliler sadece 1 tanesini kaybetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun son derbisini Beşiktaş'a karşı oynadı ve ezeli rakiplerine karşı mağlubiyet yaşamadan 2021-22 sezonunu tamamladı.

Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 ve Kadıköy'de 2-0'lık skorlarla deviren Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise ilk maçta olduğu gibi yine beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, önceki gün 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş ile Kadıköy'de de 2-2'lik skorla beraber kalmıştı.





Tek yenilgi Trabzonspor'a

Trabzonspor'a Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler Kadıköy'de ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Bu sezon ezeli rakiplerine karşı 6 maçta 9 puan toplayan Fenerbahçe sadece 1 maçta yenilerek derbilerde eski günlerine dönüşün sinyalini yaktı.



