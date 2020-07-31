Fenerbahçe, Falette için Frankfurt'la görüşecek

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Simon Falette'in bonservisi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Frankfurt ile video konferans yoluyla bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Son iki sezondur taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe önümüzdeki sezona, takımın başına gelecek yeni teknik direktörün yanı sıra, sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ile iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdürüyorlar.

FALETTE'NİN BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

Stoper oyuncusu Simon Falette'in bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, Frankfurt ile yapacağı görüşme için randevu aldı ancak Kanarya'nın Alman ekibiyle yapacağı bu toplantı yüz yüze olmayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle taraflar video-konferans yöntemiyle ilk buluşmayı gerçekleştirecek. İki kulübün toplantıyı önümüzdeki hafta yapmak için anlaştığı kaydedildi.

1.5 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VAR

Yarım sezonluğuna kiralanan Falette'in sözleşmesinde 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Fenerbahçe yönetimi, bundan daha az bir fiyata işi bitirmek istiyor.