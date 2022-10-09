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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük - CANLI SKOR
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Karagümrük'ü ağırlıyor.
- 09.10.2022 - 19:48
- Güncelleme : 09.10.2022 - 20:00
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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük takımını konuk ediyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, Emre, İrfan, Valencia, Pedro
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Drasevic, Salih, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Borini, Kouassi, Colley