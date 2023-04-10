Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında kazandı Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’de 28. haftanın kapanış maçında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, geriden gelerek kazandı

Fatih Karagümrük'ün golünü 24. dakikada Magomed Ozdoev kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini 51. dakikada Miha Zajc ve 78. dakikada Attila Szalai'den geldi.

Konuk ekip Fenerbahçe'de 42. dakikada sarı kart gören Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düştü.

Karagümrük, 11 maç sonra kaybetti

Süper Lig’de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından Karagümrük’ü mağlup eden Fenerbahçe 57 puana yükseldi. Ev sahibi ekip Karagümrük ise 2023 yılında ilk kez yenilerek tam 11 hafta sonra mağlup oldu ve 34 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fatih Karagümrük, Hatayspor’un ligden çekilmesi üzerine haftayı BAY geçecek. Fenerbahçe ise Ankaragücü’nü konuk edecek.