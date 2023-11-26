Matias Dituro, İrfan Can Kahveci'ye faul yaptı, akıllara Volkan Demirel geldi Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 48. dakikasında sarı-lacivertli ekip Dusan Tadic'in penaltıdan bulduğu gol ile skoru eşitledi. Kaleci Matias Dituro'nun İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale akıllara Volkan Demirel'i getirdi.

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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta Dusan Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Oynanan bu kritik karşılaşmanın ikinci yarısında ise sarı-lacivertli takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Dusan Tadic ise kaleciyi geçerek golü buldu.

İrfan, Dituro'nun müdahalesiyle yerde kaldı

İkinci yarının ilk dakikalarında sol kanattan Crespo'nun yaptığı ortaya yükselmek isteyen İrfan Can Kahveci, ceza alanında kaleci Dituro'nun müdahalesi ile yerde kaldı kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.

Topun başında geçen Dusan Tadic, kaleci Dituro'nun köşeyi bilmesine rağmen topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Dituro, akıllara Volkan Demirel'i getirdi

Öte yandan Karagümrük'ün tecrübeli kalecisi Matias Dituro'nun İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale akıllara Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve file bekçisi Volkan Demirel'i getirdi.

Sarı-lacivertli takımın 2013-2014 sezonunda İngiliz devi Arsenal ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Volkan Demirel, hava topuna çıktığı sırada takım arkadaşı Pierre Webo'ya hava topu sırasında müdahale etmişti.

Aradan geçen 10 yılın ardından ise benzer bir görüntünün ortaya çıkması sosyal medyada çok konuşuldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)