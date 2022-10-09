Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının detayları belli oldu.

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.Karşılaşmanın detayları araştırılmaya başladı.

Futbolseverler Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde.Sarı lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde iyi bir grafik çiziyor.

Andrea Pirlo'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ise lige iyi bir başlangıç yapamadı.İstanbul ekibi oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Peki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı bugün 20.00'de başlayacak.Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

