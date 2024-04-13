Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır
DHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, kampa girdi

Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)