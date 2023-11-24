Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlık yapıyor Süper Lig'de rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA

Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Hazırlıklar yarın sona erecek

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)