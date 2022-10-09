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    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.
    • 09.10.2022 - 19:03
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 19:52
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    Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

    Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, Emre, İrfan, Valencia, Pedro

    Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Drasevic, Salih, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Borini, Kouassi, Colley


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