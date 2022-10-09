Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Şaraçoğlu'nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta kazanan 5-4'lük sonuçla Fenerbahçe oldu.

Crespo 1-0 öne geçirdi

Maçın 9. dakikasında Fenerbahçe, Crespo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda kazandığı topu ceza sahasına yakın bir noktaya kadar taşıdı ve ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Top kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu.

Borini eşitliği sağladı

Karşılaşmanın 16. dakikasında Karagümrük Fabio Borini'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ebrima Colley'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topu alan Borini, iyi döndü ve sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Karagümrük, Kouassi ile öne geçti

Fatih Karagümrük, Jean Kouassi'nin golüyle 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Fabio Borini, Szalai'den sıyrılıp savunma arkasına sarkan Jean Kouassi'yi gördü. 24. dakikada Kouassi karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Valencia'nın golüyle skor 2-2 oldu

28. dakikada Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle eşitliği yakaladı. Soldan Lincoln'ün ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Valencia iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı eşitlik ile sona erdi

İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca iki takım da soyunma odasına 2-2 eşitlik ile girdi.

Valencia penaltıdan takımını öne geçirdi

Soldan İrfan Can ile Emre'nin ceza sahası içindeki paslaşmasında Caner Erkin araya girdi. Hakem Atilla Karaoğlan Caner'in topu eliyle kestiği kararına vardı ve tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Valencia'nın golüyle Fenerbahçe 3-2 öne geçti.

Borini skoru 3-3'e getirdi

Savunma arkasına atılan topu kontrol etmek isteyen Fabio Borini, Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrük penaltı kazandı. Karagümrük, Borini'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Enner Valencia, hat-trick yaptı

Fenerbahçe'de Valencia, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top savunmadan döndü. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu inceledi ve Ebrima Colley'in topu eliyle durdurduğu kararına verdi. Fenerbahçe penaltı kullandı. Valencia penaltıdan attığı golle takımını 4-3 öne geçirdi.

Burak, eski takımana golünü attı

Karagümrük, Burak Kapacak'In golüyle beraberliği yakaladı. Soldan Caner'in kullandığı taç atışını Caulker ön direğe doğru doldurdu. Kale önünde Burak Kapacak düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 4-4 oldu.

Batshuayi, galibiyeti getirdi

Fenerbahçe Michy Batshuayi'nin golüyle 5-4 öne geçti. Savunma arkasına atılan topu Michy Batshuayi harika kontrol etti. Sol ayağıyla yerden düzgün vuruşunu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe 3 puanı aldı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca Fenerbahçe, 3 puanın sahibi oldu ve puanını 17'ye yükseltti.