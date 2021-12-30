Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile anlaşma sağladı mı?

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile anlaşma sağladı mı?

Fenerbahçe'de kontratları sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile görüşmeler devam ediyor. 2 ay önce başlanan görüşmelerde, anlaşma sağlanıp sağlanılmadığı merak ediliyor.

2021-2022 sezonuna umduğu gibi başlamayan ve teknik direktör sorunları ile boğuşan Fenerbahçe, iki önemli oyuncusunu kaybetmemek için çaba harcıyor.

Vitor Perira'nın ardından göreve kimin getirileceği merak konusu olurken, Fenerbahçe'de bir kriz daha baş gösterdi.

Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmelerine ilişkin görüşmeler, 2 aydır sürüyor.

Ancak genç file bekçisi Özer ve başarılı futbolcu Kadıoğlu ile henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

İki yıldızın takımda kalıp kalmayacağı taraftarların en merak ettiği konuların başında gelirken, detaylı bilgilere ulaşmak için araştırma yapılmaya başlandı.

CUMARTESİ SERBEST KALIYORLAR

Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, cumartesi gününden itibaren Avrupa’dan bir takımla anlaşma yapma hakkına sahip olacak.

TFF kuralları gereği Ferdi ve Berke, yurt içinden bir takıma imza atamıyor. Ancak 1 Ocak Cumartesi’den sonra iki yıldız, yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde Avrupa’dan bir kulüple el sıkışabilir.

İkilinin durumları henüz netleşmezken, yönetim yeni sözleşme için çalışmalarını sürdürüyor.

SOSA İLE YOLLAR AYRILIYOR, SERDAR KALMAK İSTİYOR

Sözleşmesi bitecek bir diğer isimlerden olan Serdar Aziz, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Bu sene sakatlıklar nedeniyle çok fazla şans bulamayan oyuncunun durumu ise belirsiz.

36 yaşındaki Sosa’yla ise yolların ayrılması bekleniyor. Büyük umutlarla Trabzonspor'dan alınan Sosa, hayal kırıklığına uğratan isimlerden birisi oldu.