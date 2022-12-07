Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini artırdı

Performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Milan ve Napoli, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Genç oyuncu için istenilen bonservis bedeli ise 25 milyon euro.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelişiyle ilk 11'in değişmezlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz dolduruyor.

Öyle ki Ferdi, yükselen form grafiği sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan kulüpleri temasa geçti

Milan ve Napoli, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isterken, iki kulübün hem genç oyuncuyla hem de sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

Önceliği sezon sonuna kadar genç oyuncuyu takımda tutmak olan Fenerbahçe, bir yandan da Vedat Muriç, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinde olduğu gibi Ferdi'yi de yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

25 milyon eurodan aşağı bir bedelle satılmayacak

Öte yandan Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunmayan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro.

Fenerbahçenin, Ferdi'nin bonservisi için yapılacak görüşmelerde kapıyı ise 25 milyon eurodan açacağı öğrenildi.