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    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini artırdı

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini artırdı

    Performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Milan ve Napoli, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Genç oyuncu için istenilen bonservis bedeli ise 25 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 13:19
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    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelişiyle ilk 11'in değişmezlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu, performansıyla göz dolduruyor.

    Öyle ki Ferdi, yükselen form grafiği sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

    İtalyan kulüpleri temasa geçti

    Milan ve Napoli, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek isterken, iki kulübün hem genç oyuncuyla hem de sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği öğrenildi.

    Önceliği sezon sonuna kadar genç oyuncuyu takımda tutmak olan Fenerbahçe, bir yandan da Vedat Muriç, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinde olduğu gibi Ferdi'yi de yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu nun bonservis bedelini artırdı #1

    25 milyon eurodan aşağı bir bedelle satılmayacak

    Öte yandan Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunmayan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro.

    Fenerbahçenin, Ferdi'nin bonservisi için yapılacak görüşmelerde kapıyı ise 25 milyon eurodan açacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu nun bonservis bedelini artırdı #2


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