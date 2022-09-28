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    Fenerbahçe, Filip Novak ile yolları ayırdı

    Fenerbahçe Kulübü, Çek futbolcusu Filip Novak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
    • 28.09.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 12:29
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    Fenerbahçe, Filip Novak ile yolları ayırdı

    Fenerbahçe, Çek oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama:

    "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

    Al Jazira'ya gidiyor

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın teklifini kabul eden Çek oyuncunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.

    Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu

    Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Filip Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.

    32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

    Fenerbahçe, Filip Novak ile yolları ayırdı #1


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