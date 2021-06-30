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    Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı

    Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı

    Fenerbahçe, Roma ile sözleşmesi bugün itibariyle sona eren Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 15:10
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    Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları da sona ermek üzere.

    EL SIKIŞILDI

    Sarı-lacivertliler Roma ile sözleşmesi biten Paulo Fonseca ile el sıkıştı.

    Tüm şartlarda anlaşılmasının ardından Portekizli hocanın kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı #1

    TARZI VE TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

    Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Napoli ve Manchester City'nin olduğu gruptan çıkarsak basın toplantısına 'zorro' kostümüyle gelirim diyen Fonseca, Manchester City'i 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından sözünde durarak toplantıya zorro kostümüyle gelmişti.

    Basın toplantısında konuşan Fonseca, “Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık.” ifadelerini kullanmıştı.

    Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı #2

    ÖNEMLİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI

    Fonseca kariyerinde daha önce, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi önemli takımları çalıştırdı.

    Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı #3

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