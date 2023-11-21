Fenerbahçe, forma satışında rekor kırdı!

Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte bu sezon birçok rekora imza atan Fenerbahçe, saha dışında da bir başarı yakaladı.
Süper Lig'de milli ara dönemine rakiplerinin önünde lider olarak giren Fenerbahçe'de taraftarlar yeni sezon formalarına büyük bir ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertliler, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı.
Kulübün lisansı ürün satış mağazası Fenerium'dan yapılan açıklamada, 150 günde 300 bin adet forma satıldığı ve rekor kırıldığı belirtildi.
"Fenerbahçe’miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı!"
Fenerium'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Fenerbahçe’miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe’mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!
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