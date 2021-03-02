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- Fenerbahçe, Francis Amuzu'nun peşinde
Fenerbahçe, Francis Amuzu'nun peşinde
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 09:34
- Güncelleme : 02.03.2021 - 10:05
Bu sezon toplam 22 yeni oyuncu alan Fenerbahçe'de transfer çalışamaları sürüyor...
Diego Perotti'nin sezonu kapatması nedeniyle sol kanatta birçok farklı ismi oynatan ancak istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, Anderlecht forması giyen Francis Amuzu'yu gündemine aldı.
Belçika basınından Sud Presse'nin haberine göre; oyuncuyu sezon sonuna kadar izleme kararı alan sportif direktör Emre Belözoğlu, ligler biter bitmez konuyu yönetime taşıyacak.
Fenerbahçe'nin istediği Amuzu'nun şık hareketleri - İZLE
FRANKFURT DA İSTİYOR
Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da 21 yaşındaki Ganalı oyuncuyuı takibe aldığı belirtildi.
2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Teknik Direktör Vincent Kompany'nin gözdelerinden olmayı başaran sol kanat oyuncusu, son oynanan Standard Liege maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Anderlecht altyapısından yetişen Amuzu'nun, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.