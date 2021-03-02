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    Fenerbahçe, Francis Amuzu'nun peşinde

    Fenerbahçe, Francis Amuzu'nun peşinde

    Sezon sonunda Diego Perotti'nin yerine bir transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, Anderlecht'in Ganalı oyuncusu Francis Amuzu'yu takibe aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 10:05
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    Bu sezon toplam 22 yeni oyuncu alan Fenerbahçe'de transfer çalışamaları sürüyor...

    Diego Perotti'nin sezonu kapatması nedeniyle sol kanatta birçok farklı ismi oynatan ancak istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, Anderlecht forması giyen Francis Amuzu'yu gündemine aldı.

    Belçika basınından Sud Presse'nin haberine göre; oyuncuyu sezon sonuna kadar izleme kararı alan sportif direktör Emre Belözoğlu, ligler biter bitmez konuyu yönetime taşıyacak.

    Fenerbahçe'nin istediği Amuzu'nun şık hareketleri - İZLE

    FRANKFURT DA İSTİYOR

    Haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da 21 yaşındaki Ganalı oyuncuyuı takibe aldığı belirtildi.

    Fenerbahçe, Francis Amuzu nun peşinde #1

    2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Teknik Direktör Vincent Kompany'nin gözdelerinden olmayı başaran sol kanat oyuncusu, son oynanan Standard Liege maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

    Anderlecht altyapısından yetişen Amuzu'nun, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Fenerbahçe, Francis Amuzu nun peşinde #2

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