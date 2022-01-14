Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı, 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Antalya Stadı'nda oynanacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği bu zorlu müsabaka, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlayamayan Altay Bayındır forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri durumunda Altay maçında oynayamayacak.