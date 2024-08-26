Fenerbahçe, Fred varken 26 maçtır yenilmiyor Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fred ile çıktığı 26 lig maçında hiç kaybetmedi.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 26 lig maçında, sarı-lacivertliler mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmaların 23'ünde rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, 3 maçta ise berabere kaldı. Beraberlikler, geçtiğimiz sezon Samsunspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarında yaşandı.

38 MAÇTA 6 GOL 9 ASİST YAPTI

Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.

Fred'in dikkat çekici bir özelliği de attığı 6 golün tamamının deplasmanda gelmiş olması. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor.