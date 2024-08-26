Fenerbahçe, Fred varken 26 maçtır yenilmiyor

Haber Merkezi
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.
31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun forma giydiği 26 lig maçında, sarı-lacivertliler mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu karşılaşmaların 23'ünde rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, 3 maçta ise berabere kaldı. Beraberlikler, geçtiğimiz sezon Samsunspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarında yaşandı.
38 MAÇTA 6 GOL 9 ASİST YAPTI
Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.
Fred'in dikkat çekici bir özelliği de attığı 6 golün tamamının deplasmanda gelmiş olması. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış