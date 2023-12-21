Fenerbahçe, Fred'in kırmızı kartının iptali için harekete geçti Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yendiği maçta Fred'e kırmızı kart gösteren Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının uzatma dakikalarında Fred'e kırmızı kart gösteren karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maç raporu ortaya çıktı.

Haber Global'in haberine göre; Hakem Zorbay Küçük, maç raporuna Fred'e küfrettiği için kırmızı kart gösterdiğini yazdı.

Fenerbahçe taraftarı ve bazı yöneticiler ise Zorbay Küçük'ün geçtiğimiz senelerde FIFA kokartı almak için İngilizce sınavına girdiğini ancak iki kez geçemediğini hatırlatarak Portekizce küfrü nasıl anladığını merak ediyor.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Detaylı itiraz yapılacak

Fenerbahçe, küfretmediğini söyleyen Fred için PFDK'nın kararı belli olduktan sonra Tahkim Kurulu'na detaylı bir itiraz yapacak.