Fenerbahçe, Fred'siz zorlanıyor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred'in sakatlığı, takımın Şampiyonlar Ligi ve lig performansını olumsuz etkiledi. Brezilyalı futbolcunun yokluğunda Avrupa'da alınan mağlubiyetler ve ligdeki zorlu galibiyetler, Brezilyalı oyuncunun takım için önemini bir kez daha gösterdi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de orta sahanın kilit ismi Fred, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.

Bu sakatlık, takımın performansına olumsuz yansıdı. Brezilyalı futbolcu, Lille ile oynanan 3. ön eleme turundaki maçlarda forma giyemedi ve Sarı Kanarya, ilk maçı 2-1 kaybederken Kadıköy'deki rövanşta 1-1 berabere kalarak turnuvadan elendi.

KAZANSA BİLE ZOR...

Fred'siz sahaya çıktığı diğer Avrupa maçlarında da Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Nordsjaelland'a ise 6-1 mağlup oldu.

Ligde ise Brezilyalı oyuncunun yokluğunda oynanan 11 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 8 galibiyet elde edildi. Bu galibiyetlerin 5'i tek farklı skorlarla geldi, bu da Fred'in eksikliğinin takımda ciddi bir fark yarattığını ortaya koydu.

MOURINHO, FRED İÇİN NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor maçı öncesinde Jose Mourinho, Fred'i özlediğini söylemiş ve yönetime mesaj göndermişti.