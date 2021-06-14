Fenerbahçe, Frey'i satıyor

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey'e teklif geldiği iddia edildi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerin takımdan ayrılması için yoğun mesai harcıyor.

Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sarı-lacivertli takımda isteneni veremeyen Michael Frey'i geçen sezon Belçika ekibi Beveren'e kiralayan Fenerbahçe, İsviçreli forvet için yeni bir teklif aldı.

3 MİLYON EURO İSTENİYOR

Belçika'nın köklü ekiplerinden Standart Liege'in, Frey'i kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi. 3 milyon euro isteyen sarı-lacivertlilerin, bu teklifin gelmesi halinde Frey'i göndermesi bekleniyor.

26 yaşındaki forvet, geçen sezon Beveren formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 de asist yaptı.