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    Fenerbahçe, Frey'i satıyor

    Fenerbahçe, Frey'i satıyor

    Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey'e teklif geldiği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 15:50
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    Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerin takımdan ayrılması için yoğun mesai harcıyor.

    Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sarı-lacivertli takımda isteneni veremeyen Michael Frey'i geçen sezon Belçika ekibi Beveren'e kiralayan Fenerbahçe, İsviçreli forvet için yeni bir teklif aldı.

    Fenerbahçe, Frey i satıyor #1

    3 MİLYON EURO İSTENİYOR

    Belçika'nın köklü ekiplerinden Standart Liege'in, Frey'i kadrosuna katmak istediği ve Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi. 3 milyon euro isteyen sarı-lacivertlilerin, bu teklifin gelmesi halinde Frey'i göndermesi bekleniyor.

    26 yaşındaki forvet, geçen sezon Beveren formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 de asist yaptı.

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    Michael Frey: Kendime güveniyorum - HABERİ

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