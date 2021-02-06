Fenerbahçe-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

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6' Sol kanattan kulanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

2' Caner'in pasında Samatta sol kanatta topla buluştu. Muslera kalesini terk etti, Samatta ondan sıyrılıp dar açıdan vuruşunu yaptı ama top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Derbide hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstleniyor. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Samatta

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Linnes, Donk, Marcao, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa