Fenerbahçe–Galatasaray derbisi dünya basınında

Dün akşam Süper Lig dev bir mücadeleye sahne oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı mücadele 1-1 sona erdi.

Derbi ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da yankı uyandırdı.

Maç öncesi yaşanan gerilim ve karşılıklı dünya yıldızlarının attığı goller sonrası dış basında öne çıkan manşetleri sizler için derledik.

İşte atılan o manşetler...

BILD: "SANE'NİN GOLÜ SONRASI SKANDAL"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki İstanbul derbisi 1-1 berabere bitti. Alman yıldız futbolcular Leroy Sané ve İlkay Gündoğan olayların tam ortasındaydı. Sané takımının açılış golünü bile attı – ama golden hemen sonra büyük bir skandal patlak verdi! Maç yaklaşık beş dakika durdu, ardından devam edebildi. Karataş, gözünün altında büyük bir bandajla oyuna devam etti. Olay saha dışında da yankı buldu: Yüzlerce polis, oyuncuları korumak için sonrasında saha çevresinde konuşlandı. Bu olay, Sané’nin açılış golündeki etkileyici performansının önüne geçti: Eski Bayern yıldızı merkezden ceza sahası çizgisine kadar dripling yaptı, iki rakibini ustaca çalımladı. Ardından yaklaşık 18 metreden çektiği şut şanslı bir şekilde yön değiştirdi ve Fenerbahçe kalecisi Ederson’a şans bırakmadı. Bu, Sané’nin ligdeki dördüncü golü oldu.

KICKER: "SANE'NİN GOLÜ YETMEDİ"

Uzun süre İstanbul derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kesin galip gelecek gibi görünüyordu. Leroy Sané, Cimbom’u öne geçirmişti ancak ev sahibi ekip, uzatma dakikalarının derinliklerinde skoru eşitledi. İstanbul’daki kıtalararası derbi, ligin zirvesi için oynandığı için yıldızlar geçidi kadrolarla başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco; diğerlerinin yanı sıra bir numaralı kaleci Ederson’u eski PSG stoperi Skriniar’ı ve eski Real Madridli Asensio’yu sahaya sürdü. Karşı tarafta ise eski Almanya Milli Takım kaptanı Gündoğan, Sané ve yıldız golcü Osimhen, Cimbom formasıyla yer aldı.

L'EQUIPE: "GALATASARAY BERABERLİĞE RAZI OLDU"

Maçın büyük kısmında önde olan Galatasaray, Pazartesi akşamı Fenerbahçe’den çok geç bir gol yiyerek beraberliğe razı oldu (1-1). Şampiyonlar Ligi’nde bir sonraki rakibi AS Monaco olmasına rağmen Okan Buruk’un takımı Süper Lig’de liderliğini koruyor.

FOOT MERCATO: "JHON DURAN AYAĞA KALDIRDI"

1 Aralık Pazartesi, tüm Türk futbolseverlerin takvimlerinde kırmızı daire içine alınmış bir gündü; çünkü Süper Lig’in 14. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe (2.) ile lider Galatasaray (1.) karşı karşıya geldi. Maçın kontrolü, Leroy Sané’nin 27. dakikada attığı golle uzun süre Okan Buruk’un ekibindeydi. Fenerbahçe sayısız denemesine rağmen Domenico Tedesco’nun öğrencileri bir türlü yol bulamıyordu. Tam Galatasaray galibiyete uzanıyor derken, Jhon Durán 90+6’da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni ayağa kaldıran golü atarak skoru eşitledi. Sezondaki ilk yenilgisini kıl payı önleyen Tedesco ve Fenerbahçe, sonunda yenilmezliğini korudu (1-1). Sarı Kanaryalar buna rağmen averajla bir puan geride, ikinci sırada kalmaya devam ediyor.

MARCA: "FENERBAHÇE DAHA İYİ GÖRÜNÜYORDU"

"1 Aralık Pazartesi günü, Türk Derbisi oynandı; Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftası için Edson Álvarez'in takımı olan Chobani Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırladı. Yoğun bir maçtı; Meksika Milli Takımı'nın kaptanı bir gol attı ancak ne yazık ki Sarı Kanaryalar için bu gol geçerli sayılmadı. Fenerbahçe, ilk yarıdan itibaren gerideydi; Galatasaray'ın 10 numaralı oyuncusu Leroy Sané, Edson Álvarez'in markajını ustalıkla silkeleyerek şutunu çekti. Ne yazık ki Edson için top, bir Fenerbahçe savunmacısından sekti ve kurtarmasını imkansız kıldı. Edson Álvarez'in skoru 1-1 yapabileceği göründü. Her şey 44. dakikada bir korner vuruşuyla başladı; top altıpas içinde oyundaydı. Bir dizi sekmeden sonra 'Machin' kaleye şut çekti ve Fenerbahçe için gol oldu. Ancak Edson Álvarez'in golü, Meksikalı oyuncunun pozisyonun öncesinde faul yapması nedeniyle iptal edildi; bu yüzden Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki beraberlik golü sayılmadı. Türk derbisinin ilk yarısı bu şekilde sona erdi. Maçın son dakikasında, bir duran top sonrasında Fenerbahçe'nin 10 numaralı oyuncusu John Duran, skoru eşitleyen golü attı. Hassas bir ortadan sonra Duran, topu Galatasaray kalecisinin üzerinden kafa vuruşuyla filelere gönderdi. Rakamlar açısından Fenerbahçe rakibinden daha üstün görünüyordu: Sarı Kanaryalar 12 şut çekip yüzde 54 topla oynama oranına ulaşırken, Galatasaray sadece 7 şut denedi, bunların yalnızca 2’si kaleyi buldu ve topa sahip olma oranı yüzde 46’da kaldı."

TUTTO MERCATO: "TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU"

Muhteşem koreografi, ısınmada Osimhen ile İrfan Can Eğribayat arasında kıvılcımlar, taraftarların stada akın etmesiyle şehirde trafik tamamen kilit. Bütün bunlar, Süper Lig liderliği için doğrudan karşılaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek içindi. Sezonun ilk İstanbul derbisi nefes kesiciydi ama kazanan çıkmadı. Ligin lideri ile ikinci sıradaki takım arasındaki mücadele 1-1 bitti: Jhon Durán 90+6’da Fenerbahçe’yi kurtardı, tarihi rakibi Galatasaray'a galibiyeti vermedi ve sahnenin yıldızı oldu. Eski Bayern Munichli Leroy Sané’nin 27. dakikadaki golüyle gelen üstünlüğü boşa çıkardı. Tabloda hiçbir şey değişmedi. Galatasaray 14 maçta 33 puanla zirvede kalmaya devam ediyor, Tedesco’nun Kanaryaları ise 32 puanla hemen arkasında. Eski Napolili Osimhen ise kendini gösteremedi; 71. dakikada sportmenlik dışı hareketten sarı kart gördü ve maçın sonunda teknik direktör Okan Buruk’un isteğiyle oyundan alındı. Yerine giren Mauro Icardi, hakemin verdiği 11 dakikalık uzatma süresini oynadı ama Durán’ın beraberlik golünü çaresizce izlemekten başka bir şey yapamadı.

MUNDO DEPORTIVO: "DURAN, FENERBAHÇE'Yİ KURTARDI"