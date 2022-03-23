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    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milyonlarca futbolsever, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçti. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 16:38
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    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

    Süper Lig'in 31, 32, 33, 34 ve 35. haftalarında oynanacak müsabaka programları, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Böylece Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi de netlik kazandı.

    Akabinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere futbolseverler, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçti.

    Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte FB- GS maçının tarihi...

    FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan 2022 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak.

    Trabzonspor - Beşiktaş ise 3 Nisan Pazar saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    SPOR TOTO SÜPER LİG 31-35. HAFTA PROGRAMLARI

    31. hafta

    2 Nisan Cumartesi:

    • 13.30 Giresunspor-Sivasspor
    • 16.00 Altay-Antalyaspor
    • 16.00 Kayserispor-Fenerbahçe
    • 20.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük

    3 Nisan Pazar:

    • 13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK
    • 16.00 Alanyaspor-Çaykur Rizespor
    • 16.00 Konyaspor-Göztepe
    • 20.30 Trabzonspor-Beşiktaş
    • 4 Nisan Pazartesi:
    • 20.30 Hatayspor-Adana Demirspor
    • 20.30 Başakşehir FK-Yeni Malatyaspor

    32. hafta

    8 Nisan Cuma

    • 20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

    9 Nisan Cumartesi:

    • 13.30 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
    • 16.00 Çaykur Rizespor-Konyaspor
    • 16.00 Göztepe-Kayserispor
    • 20.30 Beşiktaş-Alanyaspor

    10 Nisan Pazar:

    • 13.30 Yeni Malatyaspor-Giresunspor
    • 16.00 Adana Demirspor-Altay
    • 16.00 Sivasspor-Başakşehir FK
    • 20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

    11 Nisan Pazartesi:

    • 20.30 Antalyaspor-Hatayspor

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