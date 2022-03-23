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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milyonlarca futbolsever, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayıma geçti. Peki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?