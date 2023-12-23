Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal ve Okan Buruk, takımlarını hazırlıyor Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk için çok önemli bir maç olan derbi öncesi iki takım hocası da takımlarını derbiye hazırlıyor.

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Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yalnızca bir gün kaldı.

Dev derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de tüm gözler, yarın Süper Lig’deki Galatasaray maçına çevrildi.

"Zirvedeki yerimizi koruyalım"

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal,

“Elbette hiçbir maç kolay değil. En az bizim kadar şampiyonluğu isteyen bir rakibimiz var. Galatasaray karşısında, Kadıköy’deki taraftar gücünü de arkamıza alarak, zirvedeki yerimizi koruyalım ve puan farkını açalım. Alacağımız galibiyet, bize hem Galatasaray’la oynayacağımız Süper Kupa finali hem de sezonun ikinci yarısı öncesi büyük bir motivasyon ve moral sağlar”

ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal çift forvet deniyor

Bu arada Kartal’ın, yarınki derbide hücum hattında rakibine bir sürpriz yapma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Riske edilmemek için Kayserispor deplasmanına götürülmeyen Edin Dzeko’nun yerine ilk 11’de sahaya çıkan Michy Batshuayi, hat-trick yaparak 4-3 kazanılan maça damgasını vurmuştu.

Sarı-kırmızılılar karşısında formasına kavuşacak Dzeko’nun yanına deneyimli hocanın, formda olan Batshuayi’de idmanlarda deneyerek taktik maçlarında çift forvet denediği bildirildi.

Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz

Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla, Fenerbahçe deplasmanına yönelik ilk taktik provasını gerçekleştirdi.

Zirve yarışında ezeli rakibine puan kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, hedefi yine “Kadıköy’de 3 puan” olarak belirledi. Öğrencileriyle de bir motivasyon toplantısı yapan Aslan’ın hocası, açıklamalarda bulundu.

Derbi primi

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine yönelik özel galibiyet primi bugün takıma bildirilecek. Sarı-Kırmızılılar diğer taraftan geçmişe yönelik alacakları ödeyerek oyuncuların motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Prim miktarı ve alacak müjdesini bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamaya hazırlanıyor.

"Geçen yıl başardık, yine başarabiliriz"

Öğrencileriyle de bir motivasyon toplantısı yapan Okan Buruk, “Sahada tüm organizasyonumuz, düşüncemiz kazanmak üzerine olacak. Geçen yıl bunu başardık, yine başarabiliriz. Başka bir sonuç düşünmüyoruz. Bizim için artık iç saha dış saha fark etmiyor. Nasıl ki Manchester’da, Münih’te her yerde kendi baskılı, agresif oyunumuzu oynadık. Yine böyle olacak” ifadelerini kullandı.

"Icardi'yi topla buluşturun"

Okan Buruk ayrıca son iki idmanda kanat oyuncularıyla özel olarak ilgilendi. Takımın golcüsü Icardi’nin yeterince beslenemediğini vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Arjantinli yıldıza daha fazla top getirilmesini istiyor. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 için ise son kararını henüz vermedi. Buruk, bu akşam yapılacak son idmanda derbi kadrosunu oyuncularına açıklayacak.