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Haber Merkezi

Türkiye'de kamuoyunun gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturması...

Soruşturma kapsamında çıkan kararlar sonrası ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkeyi ekonomik krize sürükleme peşinde.

Özel, ilk olarak Türkiye ekonomisinin zarar görüp durması için milli markalara yönelik boykot çağrısı yapmıştı.

İstediği tepki göremeyen CHP Lideri bir adım daha ileriye giderek bugün için ülke genelinde kapsamlı bir alışveriş boykotu başlattı.

Ancak Özel'in bu çağrısına kulak tıkayan ilk yer CHP'nin kalesi bilinen Kadıköy oldu...

ALKOLLÜ MEKANLAR DOLDU

Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarların mekanları doldurdu.

Alkol alarak eğlenen taraftarların CHP'nin boykot çağrısına uymadığı görüldü.

İşte Kadıköy'den derbi manzaraları...