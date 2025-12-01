Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele mücadele öncesi iki takımın oyuncuları arasında sinirler gerildi.

Dev mücadele öncesi ısınmaya çıkan iki tarafın oyuncuları arasında tartışma çıktı.

MAÇ BAŞLAMADAN ORTALIK KARIŞTI

Çıkan tartışmanın ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.

Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.

