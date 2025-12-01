Abone ol: Google News

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi ortam gerildi. İki takım futbolcuları saha içerisinde tartışma yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 19:43
  • Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi öncesinde futbolcular arasında tartışma çıktı.
  • Güvenlik güçleri araya girerken, oyuncular ısınmak için kendi alanlarına yönlendirildi.
  • Orta sahaya santra noktasına set çekilerek ortam sakinleştirildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele mücadele öncesi iki takımın oyuncuları arasında sinirler gerildi.

Dev mücadele öncesi ısınmaya çıkan iki tarafın oyuncuları arasında tartışma çıktı. 

MAÇ BAŞLAMADAN ORTALIK KARIŞTI 

Çıkan tartışmanın ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.

Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.

İşte o anlar...

