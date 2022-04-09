Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi primler belli oldu

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde Ali Koç derbi primini 15 milyon lira olarak belirlerken Galatasaray, galibiyet primi vermeyecek.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde ezelii rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Derbi maça kadar Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne moral ziyaretleri yaparak teknik heyeti ve futbolcuları Galatasaray derbisine daha iyi motive etmeye çalışacak olan Fenerbahçe yönetimi, dev maç için kesenin ağzını da açtı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren derbi maç sonrası takıma 11 milyon TL'lik prim dağıtan sarı-lacivertli yönetimin bu kez ise rakamı daha da artırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe 15 milyon TL prim verecek

Fenerbahçe yönetiminin Galatasaray derbisinin kazanılması halinde takıma 15 milyon TL'lik bir prim ödemesi yapmayı kararlaştırdığı ve bunu da derbiden önce futbolculara duyuracağı ifade ediliyor.

Galatasaray’da derbi primi yok

Sarı-kırmızılılarda ise geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen yönetimin, onaya sunduğu bütçe talebi de reddedilince eller kollar bağlandı.

30 Nisan'a kadar yapılacak ödemeler durdurulurken Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak.