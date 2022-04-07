Haberler

Futbol Haberleri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son durum

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son durum

Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Derbi öncesi Ensonhaber editörleri iki takımda son durumu ve muhtemel kadroları aktardı.