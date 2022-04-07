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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son durum
Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Derbi öncesi Ensonhaber editörleri iki takımda son durumu ve muhtemel kadroları aktardı.
- Özel İçerik
- 07.04.2022 - 15:03
- Güncelleme : 07.04.2022 - 15:27
Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
Derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında eksik bulunmazken, Galatasaray'da 3 oyuncunun sakatlığı devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Feghouli, Mostafa Mohamed ve Kerem Aktürkoğlu sakat, ancak Kerem Aktürkoğlu'nun durumu Cuma günü yapılacak testlerin ardından belli olacak.
Derbi öncesi son durum
Dev derbi öncesi muhtemel 11'leri ve diğer gelişmeleri editörlerimiz aktardı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi son durum / İZLE