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Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek finali, dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, tur için sahaya çıkacak.

Ezeli rakiplerin bu düellosu 2 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak derbi öncesinde ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, stadyum önünde taraftarlara mikrofon uzattı ve müsabakayı değerlendirmelerini istedi.

SKOR TAHMİNLERİ YAPILDI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda önünde futbolseverler, derbi hakkında skor tahminleri yaptı.

Taraftarların, derbide kendi takımlarını favori olarak göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.