Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası PFDK sevkleri

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak sahadaki rekabet, maçın sonucundan çok çıkan kartlar ve disiplin cezalarıyla gündeme damga vurdu. Mücadelede Fenerbahçe’den teknik direktör José Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sandro Zufic ve yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart görürken, Galatasaray’da ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay oyundan ihraç edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), derbi sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe’den Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco, yardımcı antrenör Foti ve kaleci antrenörü Zufic de disiplin kurulu sürecine dahil edildi.

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AĞIR CEZALAR YOLDA

TFF’nin sevk kararında, Mourinho ve Mert Hakan Yandaş’ın Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi kapsamında 5 ila 10 maç arası ceza alabileceği belirtildi. Aynı maddeden sevk edilen Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz da benzer cezalarla karşı karşıya. Fred ve Foti’nin 41. maddeden sevk edilmesi nedeniyle 2 ila 5 maç arasında ceza alabileceği, Zufic’in ise 36. madde kapsamında yine 5 ila 10 maç arası men cezası almasının beklendiği ifade edildi.

TRABZONSPOR DERBİSİNDE BÜYÜK EKSİKLER

Disiplin süreci nedeniyle Fenerbahçe’de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Foti ve Zufic’in, 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak kritik derbide sahada ve kulübede yer alamayacağı kesinleşti. Galatasaray cephesinde ise Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz’ın alacağı ceza, ilerleyen günlerde netleşecek.

Kadıköy’de başlayan gerilim, şimdi PFDK kararlarıyla devam edecek. Bakalım bu olaylı derbinin yankıları Türk futbolunda nasıl bir etki yaratacak?