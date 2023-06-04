Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 10 kişi kaldı

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maçla sona erdi. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'la Fenerbahçe karşılaştı. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maçının ikinci yarısında sarı-lacivertliler, 10 kişi kaldı.
Luan Peres, doğrudan kırmızı kart gördü
Maçın 61. dakikasında Nicolo Zaniolo topla birlikte Fenerbahçe ceza sahasına girmek üzereyken, Luan Peres'in müdahalesiyle sarı-kırmızılı oyuncu yerde kaldı.
Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, Luan Peres'e direk kırmızı kartını çıkardı ve Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda 7 kırmızı kart gördü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)