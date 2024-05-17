Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde deplasman performansına güveniyor

Süper Lig’de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, son 2 haftaya sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde girdi.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk olacağı rakibini mağlup ederek puan farkını 3’e indirmenin hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe, dış sahada yenilmedi
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve yenilgi yaşamadı. Rakip filelere 39 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gol gördü.
Bu sezon deplasmanda üst üste 10 galibiyet alarak Süper Lig'de bu alanda rekor kıran Fenerbahçe, aynı zamanda en fazla galibiyet (15) elde ettiği sezonu da yaşıyor.
Son 2 deplasmanda puan kaybı yaşandı
Konyaspor ve Sivasspor'a konuk olduğu son 2 maçta puan kayıpları yaşayan İsmail Kartal’ın öğrencileri, şampiyonluk yarışında yara almıştı.
Bu sezon dış sahada 48 puan toplayan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde ‘dış sahada en fazla puan toplama rekoru’nu geliştirecek ve şampiyonluk şansını son maça taşıma imkanı bulacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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