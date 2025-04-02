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Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde saha bir anda karıştı...

Victor Osimhen'le Mert Müldür arasında yaşanan pozisyonun ardından oyuncular gerildi.

Hakem Cihan Aydın'ın oyuncuları yatıştırmasının ardından ise gerginlik bu kez de yedek kulübelerine taştı.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Barış Alper'in oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha bir kez daha karıştı.

İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girdi.

HAKEM 3 KIRMIZI KART GÖSTERDİ

İki takım arasında çıkan kavga sonrası hakem yardımcılarını yayına çağırdı.

Yaşananların ardından hakem Cihan Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi.