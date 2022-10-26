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    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem düdük çalabilir

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesi yabancı hakem konusu yeniden gündeme geldi. Kulislerdeki iddialara göre derbi mücadelesini yabancı hakem yönetecek.
    • 26.10.2022 - 20:11
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    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem düdük çalabilir

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı hakem çağırması bekleniyor.

    Bu ismin kim olduğu hakkında bir iddia gündeme geldi. Beyaz TV'nin haberine göre, Şilili hakem Piero Maza'nın derbiyi yönetmesi gündemde

    Fenerbahçe ve Galatasaray olumlu yaklaşıyor

    Son dönemde hakem hataları ile ilgili serzenişleri olan Galatasaray yönetimi, derbide yabancı hakemin düdük çalmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

    İki kulübün beraber TFF'ye gitmesi bekleniyor. Eğer teklif kabul edilirse ilk kez bir yabancı hakem Türkiye'de maç yönetecek.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem düdük çalabilir #1

    Derbide Meza düdük çalabilir

    Bu hakemin ise Şili Futbol Federasyonu'na bağlı Piero Maza olduğu öne sürüldü.

    Maza'nın Dünya Kupası dönüşünde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem düdük çalabilir #2


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