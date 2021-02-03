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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru
Ezeli rakibine 20 yıl sonra Kadıköy'de yenilen Fenerbahçe, yeni bir seri başlatmak istiyor. Kanarya, evinde Galatasaray'ı en son 2016 yılında mağlup etmişti.
- Haber Merkezi
- 03.02.2021 - 11:38
- Güncelleme : 03.02.2021 - 11:57
Süper Lig'in 23. haftasını 3'er puanla kapatan Fenerbahçe ile Galatasaray, cumartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
23 Şubat 2020'de ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılılar, son yıllarda ilginç bir istatistiğe imza attı.
Fenerbahçe'ye son olarak 2016 yılında 2-0 mağlup olan Cimbom, o tarihten bu yana Kadıköy'de oynanan maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
SERİ TERSE DÖNDÜ
Deplasmanda 5 yıldır kaybetmeyen Galatasaray'da hedef, bir kez daha galip gelmek.
Fenerbahçe ise kazanarak yeni bir Kadıköy serisi başlatmak istiyor.