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    Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru

    Ezeli rakibine 20 yıl sonra Kadıköy'de yenilen Fenerbahçe, yeni bir seri başlatmak istiyor. Kanarya, evinde Galatasaray'ı en son 2016 yılında mağlup etmişti.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:57
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    Süper Lig'in 23. haftasını 3'er puanla kapatan Fenerbahçe ile Galatasaray, cumartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

    23 Şubat 2020'de ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılılar, son yıllarda ilginç bir istatistiğe imza attı.

    Fenerbahçe'ye son olarak 2016 yılında 2-0 mağlup olan Cimbom, o tarihten bu yana Kadıköy'de oynanan maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru #1

    SERİ TERSE DÖNDÜ

    Deplasmanda 5 yıldır kaybetmeyen Galatasaray'da hedef, bir kez daha galip gelmek.

    Fenerbahçe ise kazanarak yeni bir Kadıköy serisi başlatmak istiyor.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru #2

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