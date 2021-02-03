Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru

Ezeli rakibine 20 yıl sonra Kadıköy'de yenilen Fenerbahçe, yeni bir seri başlatmak istiyor. Kanarya, evinde Galatasaray'ı en son 2016 yılında mağlup etmişti.

Süper Lig'in 23. haftasını 3'er puanla kapatan Fenerbahçe ile Galatasaray, cumartesi günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

23 Şubat 2020'de ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılılar, son yıllarda ilginç bir istatistiğe imza attı.

Fenerbahçe'ye son olarak 2016 yılında 2-0 mağlup olan Cimbom, o tarihten bu yana Kadıköy'de oynanan maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

SERİ TERSE DÖNDÜ

Deplasmanda 5 yıldır kaybetmeyen Galatasaray'da hedef, bir kez daha galip gelmek.

Fenerbahçe ise kazanarak yeni bir Kadıköy serisi başlatmak istiyor.