Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır
ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar akşamı derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe maç için kampa girdi

Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.