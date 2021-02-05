Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi

Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 24. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın saat 19.00'da başlayacak dev mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

AVRUPA - TÜRKİYE FARKI KONUŞULUYOR

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, kariyer açısında Türkiye'nin en iyi hakemi olarak gözüken Cüneyt Çakır'dan 'standart' bekliyor.

Taraftarlar, Çakır'ın Avrupa'da yönettiği maçlar ile Süper Lig'de düdük çaldığı karşılaşmalar arasında, performans olarak ciddi fark olduğunu düşünüyor.

Çakır'ın yönetimi, kritik derbinin sonucunu belirleyebilir.

Diğer maçların hakemleri şu şekilde:

Kasımpaşa-Hatayspor: Bahattin Şimşek

Alanyaspor-Rizespor: Mete Kalkavan

Başakşehir-Karagümrük: Halil Umut Meler

Erzurumspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

Ankaragücü-Sivasspor: Burak Şeker

Denizlispor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

Beşiktaş-Konyaspor: Halis Özkahya

Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar



