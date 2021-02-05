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    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi

    Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 11:55
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    Süper Lig'in 24. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın saat 19.00'da başlayacak dev mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.

    Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi #1

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    Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, kariyer açısında Türkiye'nin en iyi hakemi olarak gözüken Cüneyt Çakır'dan 'standart' bekliyor.

    Taraftarlar, Çakır'ın Avrupa'da yönettiği maçlar ile Süper Lig'de düdük çaldığı karşılaşmalar arasında, performans olarak ciddi fark olduğunu düşünüyor.

    Çakır'ın yönetimi, kritik derbinin sonucunu belirleyebilir.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi #2

    Diğer maçların hakemleri şu şekilde:

    Kasımpaşa-Hatayspor: Bahattin Şimşek
    Alanyaspor-Rizespor: Mete Kalkavan
    Başakşehir-Karagümrük: Halil Umut Meler
    Erzurumspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
    Ankaragücü-Sivasspor: Burak Şeker
    Denizlispor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
    Beşiktaş-Konyaspor: Halis Özkahya
    Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan
    Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

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