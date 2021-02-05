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- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi
- Haber Merkezi
- 05.02.2021 - 11:16
- Güncelleme : 05.02.2021 - 11:55
Süper Lig'in 24. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın saat 19.00'da başlayacak dev mücadeleyi Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
AVRUPA - TÜRKİYE FARKI KONUŞULUYOR
Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, kariyer açısında Türkiye'nin en iyi hakemi olarak gözüken Cüneyt Çakır'dan 'standart' bekliyor.
Taraftarlar, Çakır'ın Avrupa'da yönettiği maçlar ile Süper Lig'de düdük çaldığı karşılaşmalar arasında, performans olarak ciddi fark olduğunu düşünüyor.
Çakır'ın yönetimi, kritik derbinin sonucunu belirleyebilir.
Diğer maçların hakemleri şu şekilde:
Kasımpaşa-Hatayspor: Bahattin Şimşek
Alanyaspor-Rizespor: Mete Kalkavan
Başakşehir-Karagümrük: Halil Umut Meler
Erzurumspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
Ankaragücü-Sivasspor: Burak Şeker
Denizlispor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
Beşiktaş-Konyaspor: Halis Özkahya
Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar