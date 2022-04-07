Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Sarı-lacivertliler, Atilla Karaoğlan yönetiminde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.





Kariyerinde bir kez derbi yönetti

Atilla Karaoğlan, kariyerinde daha önce bir kez derbilerde düdük çaldı. Karaoğlan, bu sezon Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi yönetti.