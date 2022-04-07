- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi
Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 12:01
- Güncelleme : 07.04.2022 - 12:24
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.
Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Sarı-lacivertliler, Atilla Karaoğlan yönetiminde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Sarı-kırmızılılar ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Kariyerinde bir kez derbi yönetti
Atilla Karaoğlan, kariyerinde daha önce bir kez derbilerde düdük çaldı. Karaoğlan, bu sezon Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi yönetti.