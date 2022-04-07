Petrol
101.67
0.59%
Euro
16.05
0.10%
Dolar
14.75
0.28%
Altın
913.77
0.34%
Borsa
2338
0.95%
Bitcoin
643.105
-4.27%
BTXN Coin
31.57
-0.66%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi

    Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

    Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

    Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

    Sarı-lacivertliler, Atilla Karaoğlan yönetiminde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

    Sarı-kırmızılılar ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi #1

    Kariyerinde bir kez derbi yönetti

    Atilla Karaoğlan, kariyerinde daha önce bir kez derbilerde düdük çaldı. Karaoğlan, bu sezon Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi yönetti.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi #2


    İlginizi Çekebilir

    İran: Enerjide 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık
    Dünya

    İran: Enerjide 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık

    Bağcılar'da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü
    3. Sayfa

    Bağcılar'da minibüs şoförleri, değdirerek araç sürdü

    Forbes listesine giren en zengin 20 Türk
    Ekonomi

    Forbes listesine giren en zengin 20 Türk

    Görüş Bildir