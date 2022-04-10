Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemleri belli oldu mu?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemleri belli oldu mu?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbi öncesi, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemleri belli oldu mu?" sorusu vatandaşların gündemine geldi.

İsmail Kartal ile yeniden yükselişe geçen Fenerbahçe, peş peşe aldığı galibiyetler ile taraftarının yüzünü güldürdü.

Çıkışa geçen ve ligi ikinci sırada bitirmek için bir hayli istekli olan Fenerbahçe bugün, ezeli rakibi ve ebedi dostu olan Galatasaray ile karşılaşacak.

Saat 20:30'da başlayacak olan dev derbide Fenerbahçe'nin eli daha güçlü olurken, Galatasaray ise 13. sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına getirilen Domènec Torrent ile istediği çıkışı yapamayan Galatasaray, Kadıköy'de 3 puan peşinde olacak.

Maç dışında diğer önemli konulardan birisi hakemler olurken, futbolseverler bu büyülü gecede sadece karşılaşmayı konuşmak istiyor.

Hakemlerin maça gölge düşürmesini istemeyen taraftarlar, kimin düdük çalacağını ise merak etmeye başladı.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Galatasaray maçını hakemleri

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN (Var hakemi)

AYTEKİN DURMAZ(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

ATALAY BAHAR(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü yani bugün, saat 20:30 'da başlayacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.